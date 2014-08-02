Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия.

Прежде чем приступать к строительству крыши, конечно желательно, чтобы её стропильная система была рассчитана на прочность. Сразу после опубликования прошлой статьи «Двухскатная крыша дома своими руками«, мне на почту стали приходить вопросы, касающиеся выбора сечения стропил и балок перекрытия.
Да, разобраться в этом вопросе на просторах нашего всеми любимого интернета действительно довольно не просто. Информации на эту тему очень много, но она как всегда настолько разрознена и иногда даже противоречива, что неопытному человеку, который в своей жизни возможно даже и не сталкивался с таким предметом как «Сопромат» (повезло же кому-то), легко запутаться в этих дебрях.
Я, в свою очередь, попробую сейчас составить пошаговый алгоритм, который поможет Вам самостоятельно рассчитать стропильную систему своей будущей крыши и наконец избавиться от постоянных сомнений — а вдруг не выдержит, а вдруг развалится. Сразу скажу, что углубляться в термины и различные формулы я не буду. Ну зачем? На свете столько полезных и интересных вещей, которыми можно забить себе голову. Нам ведь нужно просто построить крышу и забыть про неё.
Весь расчёт будет описан на примере двухскатной крыши, о которой я писал в прошлой статье.
Итак, Шаг № 1:
Определяем снеговую нагрузку на крышу. Для этого нам понадобится карта снеговых нагрузок РФ. Чтобы увеличить картинку, кликните на ней мышкой. Ниже я дам ссылку, по которой её можно будет скачать себе на компьютер.
По этой карте определяем номер снегового региона, в котором мы строим дом и из нижеследующей таблицы выбираем соответствующую этому региону снеговую нагрузку (S, кг/м²):
Если Ваш город находится на границе регионов, выбирайте большее значение нагрузки. Корректировать полученную цифру в зависимости от угла наклона скатов нашей крыши не нужно. Программа, которой мы будем пользоваться сделает это сама.
Допустим в нашем примере мы строим дом в Подмосковье. Москва находится в 3 снеговом регионе. Нагрузка для него составляет 180 кг/м².
Шаг №2:
Определяем ветровую нагрузку на крышу. Для этого нам понадобится карта ветровых нагрузок РФ. Её также можно будет скачать по ссылке ниже.
По этой карте также выбираем соответствующий номер региона и определяем для него значение ветровой нагрузки (значения показаны в левом нижнем углу):
Далее полученную цифру нужно умножить на поправочный коэффициент «k», который в свою очередь определяется по таблице:
Здесь столбец А - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры; столбец В - городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями. Нужно учесть, что в некоторых случаях тип местности может различаться в разных направлениях (например, дом стоит на окраине населённого пункта). Тогда выбираем значения из столбца «А».
Снова вернёмся к нашему примеру. Москва находится в I-м ветровом регионе. Высота нашего дома 6,5 метров. Предположим, что строится он в населённом пункте. Таким образом принимаем значение поправочного коэффициента k=0,65. Т.е. ветровая нагрузка в данном случае будет равна: 32х0,65=21 кг/м².
Шаг №3:
Необходимо скачать себе на компьютер расчётную программу выполненную в виде таблицы Exel. Далее работать мы будем в ней. Вот ссылка для скачивания: «
Итак, скачиваем и распаковываем архив. Открываем файл «Расчёт стропильной системы», при этом мы попадаем в первое окно — «Нагрузки»:
Здесь нам нужно поменять некоторые значения в ячейках залитых голубым цветом. Весь расчёт производится автоматически. Давайте продолжим рассматривать наш пример:
- в табличке «Исходные данные» меняем угол наклона на 36° (какой у Вас будет угол, такой и пишите, ну это я думаю всем понятно);
- меняем шаг стропил, на тот который мы выбрали. В нашем случае это 0,6 метров;
- Нагр. кровли (нагрузка от собственного веса кровельного материала) — это значение выбираем из таблицы:
Для нашего примера выбираем металлочерепицу с весом 5 кг/м².
- Снег. район — сюда мы вписываем сумму значений снеговой и ветровой нагрузок, которые мы получили ранее, т.е. 180+21=201 кг/м²;
- Утепление (манс.) — это значение оставляем без изменений, если мы будем закладывать утеплитель между стропилами. Если же мы делаем холодный чердак без утеплителя — меняем значение на 0;
- в табличку «Обрешётка» вписываем необходимые размеры обрешётки. В нашем случае для металлочерепицы мы поменяем шаг обрешётки на 0,35 м и ширину — на 10 см. Высоту оставляем без изменений.
Все остальные нагрузки (от собственного веса стропил и обрешётки) учитываются программой автоматически. Теперь смотрим, что у нас получилось:
Мы видим надпись «Несущая способность обрешётки обеспечена!» Больше в этом окне мы ничего не трогаем, даже ни к чему понимать, что за цифры стоят в других ячейках. Если, например, мы выберем другой шаг стропил (по больше), может получиться, что несущая способность обрешётки будет не обеспечена. Тогда надо будет подбирать другие размеры обрешётки, например, увеличивать её ширину и т.п. В общем думаю Вы разберётесь.
Шаг №4:
Нажимаем внизу рабочего экрана на вкладку «Строп.1» и переходим в окно расчёта стропил с двумя точками опоры. Здесь все внесённые нами ранее входящие данные уже подставлены программой автоматически (так будет и во всех других окнах).
В нашем примере из статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» стропила имеют три точки опоры. Но давайте представим, что промежуточных стоек нет и произведём расчёт:
- меняем на схеме стропила длину его горизонтальной проекции (ячейка залита голубым цветом). В нашем примере она равна 4,4 метра.
- в табличке «Расчёт стропил» меняем значение толщины стропила В (заданное) на выбранное нами. Мы ставим 5 см. Это значение обязательно должно быть больше указанного в ячейке Втр (устойч.);
- теперь в строку «Принимаем Н» нам нужно внести выбранную ширину стропила в сантиметрах. Она обязательно должна быть больше значений, указанных в строках «Нтр.,(прочн.)» и «Нтр.,(прогиб)«. При соблюдении этого условия, все надписи в низу под схемой стропил будут иметь вид «Условие выполнено». В строчке «Н, (по сорт-ту)» указано значение, которое нам предлагает выбрать сама программа. Мы можем взять эту цифру, а можем взять другую. Обычно выбираем сечения имеющиеся в наличии в магазине.
Итак, что у нас получилось показано на рисунке:
В нашем примере для соблюдения всех условий прочности необходимо выбрать стропила с сечением 5х20 см. Но схема крыши показанная мной в прошлой статье имеет стропила с тремя точками опоры. Поэтому для её расчёта переходим к следующему шагу.
Шаг №5:
Нажимаем внизу рабочего экрана на вкладку «Строп.2» либо «Строп. 3″. При этом открывается окно расчёта стропил имеющих 3 точки опоры. Выбор нужной нам вкладки производим в зависимости от места расположения средней опоры (стойки). Если она расположена правее середины стропила, т.е. L/L1<2, то пользуемся вкладкой «Строп.2″. Если стойка расположена левее середины стропила, т.е. L/L1>2, то пользуемся вкладкой «Строп.3″. Если стойка ровно по середине, можете использовать любую вкладку, результаты будут одинаковые.
- на схеме стропил переправляем размеры в ячейках залитых голубым цветом (кроме Ru);
- по тому же принципу, что был описан выше, выбираем размеры сечения стропил. Для нашего примера, я принял размеры 5х15 см. Хотя можно было и 5х10 см. Просто привык уже работать с такими досками, да и запас прочности будет побольше.
Теперь важно: с полученного при расчёте рисунка нам нужно будет выписать значение вертикальной нагрузки, действующей на стойку (в нашем примере (см. рис. выше) она равна 343,40 кг) и изгибающего момента действующего на стойку (Моп.=78,57 кгхм). Эти цифры будут нужны нам далее при расчёте стоек и балок перекрытия.
Далее, если вы перейдёте во вкладку «Арка«, откроется окно расчёта стропильной системы представляющей собой коньковую арку (два стропила и затяжка). Я её рассматривать не буду, для нашей крыши она не подойдёт. Слишком у нас большой пролёт между опорами и маленький угол наклона скатов. Там получатся стропила сечением порядка 10х25 см, что для нас конечно непреемлемо. Для более маленьких пролётов такую схему использовать можно. Уверен, кто понял то, о чём я писал выше, тот сам разберётся и с этим расчётом. Если всё же появятся вопросы, пишите в комментариях. А мы переходим к следующему шагу.
Шаг №6:
Переходим на вкладку «Стойка». Ну здесь всё просто.
- определённые нами ранее значения вертикальной нагрузки на стойку и изгибающего момента вносим на рисунке соответственно в ячейки «N=» и «М=». Они у нас были записаны в килограммах, мы вписываем их в тоннах, при этом значения автоматически округляются;
- также на рисунке меняем высоту стойки (в нашем примере это 167 см) и ставим размеры выбранного нами сечения. Я выбрал доску 5х15 см. Внизу в центре видим надписи «Центральное обеспечено!» и «Внецентр. обеспечено». Значит всё впорядке. Коэффициенты запаса «Кз» очень большие, поэтому можно смело уменьшать сечение стоек. Но мы оставим как есть. Результат расчёта на рисунке:
Шаг №7:
Переходим на вкладку «Балка«. На балки перекрытия действуют одновременно распределённая нагрузка и сосредоточенная. Нам нужно учесть обе. В нашем примере балки одинакового сечения перекрывают пролёты разной ширины. Мы конечно же производим расчёт для более широкого пролёта:
— в табличке «Распределённая нагрузка» указываем шаг и пролёт балок (мы из примера берём 0,6 м и 4 м соответственно);
— принимаем значения Нагр.(норм.)=350 кг/м² и Нагр.(расч.)=450 кг/м². Значения этих нагрузок в соответствии со СНиПом усреднены и взяты с хорошим запасом прочности. В них включена нагрузка от собственного веса перекрытий и эксплуатационная нагрузка (мебель, люди и т.п.);
— в строку «В, заданная» вписываем выбранную нами ширину сечения балок (в нашем примере это 10 см);
- в строчках «Н, прочность» и «Н, прогиб» будут указаны минимально возможные высоты сечения балок при которых она не сломается и прогиб её будет допустимым. Нас интересует большая из этих цифр. Высоту сечения балки мы принимаем исходя из неё. В нашем примере подойдёт балка сечением 10х20 см:
Итак, если бы у нас не было стоек опирающихся на балки перекрытия, расчёт на этом был бы закончен. Но стойки в нашем примере есть. Они то и создают сосредоточенную нагрузку, поэтому продолжаем заполнять таблички «Сосредоточенная нагрузка» и «Распред.+сосредоточ.«:
- в обе таблички вносим размеры наших пролётов (тут думаю всё понятно);
- в табличке «Сосредоточенная нагрузка» меняем значения Нагр.(норм.) и Нагр.(расч.) на цифру которую мы получили выше при расчёте стропил с тремя точками опоры — это вертикальная нагрузка на стойку (в нашем примере 343,40 кг);
- в обе таблички вписываем принятую ширину сечения балки (10 см);
- высоту сечения балки определяем по табличке «Распред.+сосредоточ.» . Снова ориентируемся на большее значение. Для нашей крыши принимаем 20 см (см. рис. выше).
На этом расчёт стропильной системы закончен.
Чуть не забыл сказать: используемая нами расчётная программа применима для стропильных систем сделанных из сосны (кроме веймутовой), ели, лиственницы европейской и японской. Вся используемая древесина 2-го сорта. При использовании другой древесины, в программу нужно будет внести некоторые изменения. Так как другие породы дерева в нашей стране используются редко, я сейчас не буду расписывать, что нужно изменять.
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Статья прикольная сделал расчет по предлагаемой программе, все получилось, вот только сечение стропил получилось гиганское, у меня строиться дом с пролетом 9,5 на 9,5 без внутренних стен, есть возможность поставить висячие стропила с затяжкой, бабкой и подкосами, нет ли еще одной вкладки для произведения расчета такой конструкции
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи. Дом 8 х 8. Несущая стена делит его на пролеты 4,3 и 3,3 метра соответственно. Кровля, планируется, идентичная приведенной в статье «Ломаная мансардная крыша своими руками» (http://stroyu-dom-sam.ru/lomanaya-kryscha/). Незадача заключается в том, что есть острая необходимость повернуть кровлю на 90 градусов относительно дома. Для того, что бы избежать пролета в 8 метров, хочу между наружными стенами и несущей стеной уложить по две балки (имеются в наличии сечением 230 х 170 мм.) шагом около 2,6 метра. А на них, затем, уложить балки, на которые будут опираться стропила. Попытки самостоятельно перенести получаемые при расчете стропильной системы нагрузки на указанные балки (230 х 170) должного результата не приносят. Буду очень признателен за любую помощь!.
Добрый день. подскажите пожалуйста, если чердак планируется не жилой, то можно ли при расчете балок уменьшить значения Нагр.(норм.)=350 кг/м² и Нагр.(расч.)=450 кг/м², что бы оптимально подобрать размер балок. Если можно уменьшить, то какое значение и насколько? Заранее спасибо!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существуют ли строительные нормы и допуски на отклонение по высоте стропил, грубо говоря на сколько мм не должна одна стропила быть выше другой (кровля мягкая черепица). Заранее спасибо.
Спасибо за программу, очень удобна и проста. А вопрос такой, применим ли этоn расчет для двойных стропильных ног?
Спасибо огромное про статью. Разрешите пару вопросов
Дом 9 на 11 и коньковый прогон придется делать сборным из 2-ух брусов 100×150. Крыша мансардная с двумя точками опоры стропил- на конек и мауэрлат. Несуших элементов под коньковым прогоном нет, ни стоек, ни стены. Стропила 50×200 с шагом 59. Затяжка-ригель с обоих сторон по проекту. Нагрузки ветровые-снеговые получились 173кг./м2. Проектировщик говорит что все норм, но берут сомнения
забыл сказать. Угол 40 градусов
Огромное спасибо за полезный материал. Подскажите пожалуйста, как рассчитать такой вариант: конструкция крыши полувальмовая, (прямо как у Вас в статье). по центральной линии (под коньком) каркасная стена. Боковая кирпичная стена выше пола на 1,2м (как бы 1,5 этажа). Габариты здания 10*11,5м, но дополнительную стойку поставить нет возможности, уклон 35°. Пытался в калькуляторе сместить стойку с коньку, но тогда сечения растут до неприличия (особенно стоек).
здраствуйте,Дмитрий.Подскажите пожалуйста.У меня очень старый дом из шлака и старая двускатная крыша.Я хочу ломаную крышу с комнатой на втором этаже.Но боюсь,что стены не выдержат такой нагрузки.Поэтому собираюсь ставить стойки по внешнему периметру дома и балки перекрытия уложить на эти стойки-перенести нагрузку со стен.Возможен ли такой вариант и на сколько это сложно?
Спасибо Дмитрий! Очень доступно и понятно! Только вот у меня 2х скатка сложноватая получилась, вы бы не помги глянуть на неё, может будут у вас какие предложения или замечания. Нагрузка для Ростова 200кг.
http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFxVDRxcDX0BAVAoOQxJQTERDFkNaR1xYXRFJCwFSAQMMTQ==/
Здравстуйте, Владимир. Посмотрел Ваш проект. В принципе, на мой взгляд всё в порядке. Думаю проблем с надёжностью крыши у Вас точно не будет.
Ещё раз огромное спасибо!
Добрый день! Дмитрий, можно ещё вопрос? На форумах посмотрел все делают так: стойка, затем прогон, а потом на прогон опирается стропило, в моём случае прогон не получается т.к. капитальные стены на разных расстояниях от скатов и поэтому прогоны будут на разной высоте. вот вопрос что даёт этот прогон и можно обойтись без него?
Добрый день. Прогоны ставят, когда нет возможности или просто не хотят ставить стойки под каждое стропило. Также он придаёт крыше дополнительную жёсткость. Наличие прогона не является чем-то обязательным. Мы часто из без него прекрасно обходимся.
Добрый день, Дмитрий. Спасибо, очень полезная и статья и программа.
К сожалению не могу найти исходя из чего во вкладке «Арка» вводить
«Ru, кг/см2″ и
«Прогиб см, 1,90 200″.
Стропильная система висячая, ширина 6м, угол 37,8.
Здравствуйте, Антон. Значения, которые Вы указали вводить не надо. Ru — эта цифра постоянна для сосны и ёлки. 1,90 у Вас — это максимально допустимый прогиб для Ваших стропил (по нему ведётся расчёт) Цифра 200 — является частью соотношения из которого высчитывается данный максимально допустимый прогиб. В общем эти цифры не трогайте. Они меняются только когда используется пиломатериалы из другой древесины.
Большое спасибо
Ой, Дмитрий, извиняюсь еще один вопрос.
В книге А.А. Савельева он пишет, что если сечение стоек меньше 10х10 см, то стойку еще нужно проверять еще «расчетом на гибкость». Этот калькулятор учитывает ли это обстоятельство? Проверяет ли сразу стойку и на эту самую гибкость? У меня как раз стойка получилась 50х150, как и у вас в примере. Вот теперь опасаюсь: а не выгнет ли мою стойку колесом. Или лучше не рисковать и сшить две доски 50х150 в стойку 10х150? Материал больно уж жалко, все-таки на кровные купленный!
Да, калькулятор проверяет стойки на прогиб (устойчивость). Думаю Вам можно не опасаться, что стойку выгнет.
Дмитрий, огромное спасибо за ваши статьи. Очень надеюсь, что ваш энтузиазм не угаснет, и вы и дальше будете делиться своим бесценным опытом и знаниями с нами «самостройщиками».
Дмитрий, вы не подскажите во вкладке «Нагрузки» в таблице «Обрешетка», шаг обрешетки взят между осями, или это расстояние между соседними краями двух досок (т.е. ширина пустоты, так сказать, между досками обрешеток)? А то у меня обрешетка из необрезной доски 150х30, и с моим шагом стропил (1,42 м) там проходит обрешетка с шагом 0,3 м, и вот не понятно это получается сплошная обрешщетка, или все-таки с расстоянием между досками 30 см?
И сразу же вопрос по вашему опыту. Необрезную доску на обрешетку вы бы как постелили бы более узкой пластью вниз или вверх? То что обзол нужно будет соскаблить я вроде бы знаю.
Здравствуйте, Булат. Шаг обрешётки — это расстояние между осями.
По-поводу того, как класть необрезные доски, думаю разницы нет. Я бы наверное положил узкой вниз, хотя обосновать это нечем.
Дмитрий здравствуйте. В вашем примере нет расчета для случая когда стропило опирается на 4 опоры (мауэрлат, конек и две стойки) примерно через равные расстояния. Как можно модифицировать файл для этих целей. Мой случай — здание 18х18 м, простая двускатная крыша, угол 15 град. Для стропил планирую использовать 50х150 стандартную доску. Перекрытие бетонное — опоры можно ставить где угодно.
Если у Вас расстояния между опорами примерно равные, думаю, например, можно просто не учитывать один пролёт (как бы обрезать стропило до стойки) и рассчитать его как трёхопорное (конёк-стойка-стойка или стойка-стойка-мауэрлат). Подобное допущение позволит определить допустимое сечение стропил, их шаг и размеры обрешётки. Расчёт конечно будет не абсолютно точным, но за неимением другого…
Доброго дня Дмитрий,один вопрос в программе расчётов нагрузок и балок, шаг 0,60 это расстояние между балками или осями балок?
Добрый вечер, Сергей. Я всегда считаю его как расстояние между осями.
Спасибо! учту это при расчёте балок перекрытия.
Замечательная статья! Все доступно и понятно!
Отличная статья, очень достутно ,товарищ обьяснил и показал.
Доброго время суток. Замечательная статья! Все доступно и понятно! Спасибо вам. Есть только вопрос как такой же расчет провести, но для двускатной ЛОМАНОЙ крыши?
Об этом я писал здесь: http://stroyu-dom-sam.ru/lomanaya-kryscha/
Спасибо за статью! А вальмовую 4х-скатную крышу можно рассчитать данной программой?
Для вальмовой крыши рассчитывается самое длинное стропило, т.е. стропило ската. Нарожники делаются такого же сечения. Угловое стропило по этой программе не считается. Мы всегда делаем его из двух сшитых между собой досок такого же сечения, каким получились стропила скатов. Чтобы лучше понять о чём я говорю, прочтите статью о вальмовой крыше: http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/
Дмитрий, затяжка вводится в конструкцию крыши для того, чтобы воспринимать на себя и уменьшать распирающую нагрузку на стены от висячих стропил. Вес затяжки тянет сами стропила вниз и поэтому увеличивает их прогиб. А если стропила наслонные и затяжка лежит на центральной несущей стене? Она ведь в этом случае должна уменьшить прогиб стропил? В моем случае крыша так же двухскатная, мансарда, посередине несущая стена. Все данные взял ваши, только снег — 282кг/м2 и длина проекции 4м. Но при этом 5см толщина и 20см ширина стропила не проходит.Да и поменьше хотел заложить, вот и думаю, а не работает ли затяжка в этом случае как стойка? Если нет, то наверно придется посреди пролета поставить одну стойку, на нее и на фронтоны положить балку и на балку уже опирать стропила чтобы не прогибались. Кстати, присоединяюсь к жаждующим почитать информацию о способах крепления.
Да, определённую часть вертикальной нагрузки в Вашем случае затяжка на себя берёт. Но абсолютно точно сказать, что она работает как стойка нельзя. Тут всё зависит от её длины. Чем затяжка длиньше, тем больше она сама будет выгибаться. Чем короче, тем она жёстче.
Для усиления, с несущей стены можно поставить подкосы к стропилам. При угле между ними и вертикалью не более 45 град. их можно принять как стойки.
Если и это не подойдёт, тогда конечно лучше делать дополнительный прогон, как Вы и говорите.
О способах крепления информация есть здесь: http://stroyu-dom-sam.ru/krysha/
Извините, что запоздал с ответом.
По схеме у вас 13 рядов стропильных ног, а стоек 4. Стропилы будут передавать нагрузку на стойку через коньковый брус, который выступает в качестве балки. Соответственно необходимо собрать сначала нагрузку на балку, а потом передать ее на стойку. Но если отбросить все это, то в вашем расчете вы передаете нагрузку на стойку с одной ноги, а опирается их две. Поправьте меня, если я неправ.
Нет, Сергей, немного не так. В этой статье я рассчитываю стойки, которые стоят примерно по середине стропил. Под каждой стропилой одна стойка. Вы видите на скриншоте расчёта стоек, высота их всего 167 см. А те стойки, о которых говорите Вы вообще временные, и в статье о двухскатной крыше об этом написано в пояснении к рис.3. После сборки крыши их можно убрать, стропила будут висячими, т.е. в верхней точке опираться друг на друга.
Добрый день.
Почему в расчете стойки принимается нагрузка и момент от одной стропильной ноги, когда стропильная нога сначала опирается на балку, которая уже в свою очередь опирается на стойку. Соответственно нагрузка на стойку будет зависеть от пролета балки и опертых на нее стропильных ног. Или я чего-то не понял в конструкции кровли?
Сергей, Вы меня прямо в тупик поставили своим вопросом. Конструкция стропильной системы, которая здесь рассчитывается, описана в статье http://stroyu-dom-sam.ru/kryscha-svoimi-rukami/. Одно стропило имеет одну промежуточную стойку, которая опирается на одну балку перекрытия.
Начал считать стропильную систему по таблице, в результате в закладке Строп2 получаются отрицательнын значения — Jтр., см4. Из-за отрицательных значений не считаются Нтр.,прогиб, см. и Н, (по сорт-ту), см. Выдается ошибка — используемое в формулах число вызывает ошибку.
Прогиб, cм. получается отрицательным = -0.08
Используйте вкладку «Строп 3″. Если в Вашей программе её нет, скачайте программу по новой (ссылка в статье). В начале декабря я внёс в неё небольшие изменения, чтобы как раз решить эту проблему.
Добрый день, Дмитрий.
Проблема в расчете стропильной системы односкатной крыши.Пролёт в свету 5,5м, угол крыши 20 град.,чердак холодный, нежилой — любая конструкция стропильной системы, любые стойки.
Как рассчитать стропила, стойки, балки перекрытия? По вашей программе (с одной стойкой) и моей снежной нагрузкой не вписываюсь в незапредельные размеры сечений. Может ферма? Но как расчитать?
Вадим, думаю, да, нужна ферма. Но с расчётом Вам помочь не могу. Попадалась в интернете какая-то программа для расчёта ферм, но я в ней ещё не разбирался.
Дмитрий, добрый день.
Крыша уже построена. Стропила наслонные с приподнятой затяжкой. вставил данные в файл и получил, то на странице Строп.1 все проходит с хорошим запасом, а на странице Арка Напряжение изгиба по запасу в два раза ниже требуемого. Крыша пока стоит. Какой странице можно доверять? Крыша еще не отделана, то есть нет утеплителя и потолок не стоит. Берут сомнения, что крыша выдержит.
Сама крыша лежит полностью на фронтонах и на 2х внутренних несущих стенах. То есть 4 стропилы вообще не прогибаются, а просто передают нагрузку на стены. Дом 6х8 метров.
Заранее спасибо.
Юрий, Вы говорите стропила у Вас наслонные. На что опираются верхние концы стропил (не тех, которые лежат на внутренних несущих стенах)? На коньковый брус? А коньковый брус в свою очередь лежит на фронтонах и внутренних несущих стенах? Если так, то пользуйтесь расчетом на странице «Строп.1″
Здраствуйте! Как можно посчитать односкатную крышу, с размерами l=13,5 и h=1,5 м. Спасибо заранее.
На эту тему нужно писать отдельную большую статью. Следите за рассылкой.
Огромное спасибо за статью! Очень пригодилась в работе эта информация.
Добрый день, Дмитрий.
http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFxVDRxcDX0BAVAoOQxJQTERDFlZGQVhaUQ8DV0ASHgEMWwIADVcf/ http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFxVDRxcDX0BAVAoOQxJQTERDFkNaR1xYXRFJCwVZAwkBTQ==/
Не смог рассчитать свой вариант кровли.
По проекту стропила заложены 150*200, что как-то кажется перебором.
Вот часть проекта:
Сама тема создана тут:
Помогите, пожалуйста, если не трудно.
Забыл написать про нагрузки, т.к. г. Пермь и дом строится в поле, то снеговая нагрузка — 320 кг/м2, а ветровая 42 кг/м2.
150х200 — это точно перебор. Такие стропила не делает вообще никто. Посмотрел чертёж. Немного не понятно. У Вас по середине дома расположена несущая стена или нет?
Да, несущая. Дом каркасный.
Т.е. в верхней точке стропила опираются на вертикальные стойки средней стены? Я правильно понимаю?
Да, по центру конек опирается на несущую стену, которая идет до фундамента. Если я правильно выражаюсь.
Спасибо, Дмитрий.
У Вас стропила наслонные, т.е. каждая стропила имеет две точки опоры (вверху и внизу). В такой схеме распирающая нагрузка на стены отсутствует. Что из этого следует. Верхние затяжки Вам вообще ставить не нужно. Затяжки вводятся в стропильную систему, когда необходимо снизить распирающие нагрузки на стены (т.е. когда стропила висячие — точка опоры только внизу, средней несущей стены нет, стропила вверху упираются друг на друга). В Вашем случае они лишь утяжеляют конструкцию.
Нижние затяжки (которые у Вас подписаны как дополнительные) тоже лишь утяжеляют конструкцию, но я так понимаю они будут потолком второго этажа. Их достаточно сделать из доски 50х150 мм при условии, что они жёстко соединяются со средними вертикальными несущими стойками. Думаю в проекте такое соединение у Вас и заложено.
Раскосы оставляйте как есть.
Ну и наконец, стропила. Сечение их берите 50х200 мм. Этого вполне достаточно, причём с хорошим запасом прочности.
Дмитрий, подскажите. У меня будет крыша с висячей стропильной системой и приподнятой затяжкой. Я посчитал параметры стропила во вкладке «Строп.1″. Потом посчитал параметры затяжки во вкладке «Арка». Как теперь добавить нагрузку от веса затяжки в расчет параметров стропил? Грубо говоря, как во вкладке «Строп.1″ учесть силу, которая будет дополнительно прогибать стропило?
Во вкладке «Арка» как раз считаются размеры стропил при наличии затяжки. Размеры самой затяжки здесь не считаются. Затяжка работает на растяжение. Можете смело брать сечение затяжки таким же как и полученные сечения стропил (или даже меньше). Чтобы разорвать доску даже 25*150, нужно огромное усилие. Затяжка в обычной (среднестатистической) крыше таких усилий не испытывает.
Большое спасибо!
http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFw1HREsKSVlQTxEEGBNATX1EUERaVBZySwsVUVU+QVFfB2sCCUtYRlhV/ http://stroyu-dom-sam.ru/c9cc12/Dk1AEQsfFxVDRxcWREBaUA8FWQwbAVlbF0JTGl9WSxcLFkcJXkdMCkZVWAEeQl1JXRULUAZWAQAN/
Еще один вопрос. Я хочу сделать L-образную крышу на каркасном доме. Где можно посмотреть конструктив такой крыши с висящей стропилкой? Может есть ссылка хорошая? Пока видел только вот это:
Но там наслонная стропилка.
Свою ситуацию изложил подробно вот тут:
Если найдете время посмотреть и хотя бы дать правильное направление движения, буду очень признателен.
Хороших ссылок пока нет. У нас в интернете касательно крыш с хорошими ссылками вообще напряжёнка. Я планирую писать статью по подобной крыше, но будет это только ближе к зиме. Если ещё не читали, ознакомьтесь со статьёй по вальмовой крыше http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/. Может там, что интересное найдёте (стропила как раз висячие).
Добрый дань Дмитрий спасибо за проделанную работу достаточно адекватная информация.В вашей статье не достаточно раскрыт момент с закреплением концов стропил, один из них должен быть шарнирно подвижный иначе появляется распор. Хотелось бы узнать как вы решаете эту задачу (ползуны ,,,,)
Стропила бывают наслонные и висячие. Наслонные не передают распора на стены, висячие передают. Этот распор полностью или его часть воспринимают на себя горизонтальные балки, ригеля или затяжки. Сейчас на словах это трудно объяснить. Постараюсь коснуться более подробно этого вопроса в одной из следующих статей посвящённых крышам.
Спасибо. Статья очень помогла при расчете стропильной системы для своего будущего дома.
Большое спасибо за нужную полезную информацию
как с материалом ( см. 12.02.13 12:43)?
жду, спасибо.
Алексей, к сожалению сейчас, в разгар строительного сезона у меня просто не получается найти свободное время для написания новой статьи. Как только немного освобожусь, обязательно напишу. Правда произойдёт это скорее всего только ближе к зиме. Извините, но пока занятие сайтом для меня имеет второстепенное значение, после непосредственно строительства домов.
Спасибо за пояснения к программе, разобрался, посчитал, вроде как совпадает с расчетом на коленке, но…
Зачем в таблице «балка распределенная нагрузка» вводить значения нагрузок на перекрытия от людей и т.д. 350 и 450? Вроде как нежилой чердак характеризуется нагрузкой 175 кг/м2?
В данной статье мы производим расчёт на примере жилой мансардной крыши. Поэтому и цифры взяты с учётом эксплуатационных нагрузок (вес людей, мебели и т.п.)
Может нужно закладывать снеговую нагрузку с коэффициентом 0,7,как для расчёта второго предельного состояния?Тогда будет понятен коэффициент 1,6 или1,4 при расчётной снеговой нагрузке.
Не совсем понятно — почему при одинаковых исходных данных ширина стропил при расчете арки (т.е. с затяжкой) получается больше, чем без нее. Вроде бы, затяжка должна усиливать конструкцию?
И второй вопрос: если стропила выбраны с большим запасом (например по расчету 10, приняты 15), могут ли они через стойку нести часть нагрузки балок (при этом балки можно выбрать меньшего сечения), то есть как в случае фермы.
1) Затяжка вводится в конструкцию крыши для того, чтобы воспринимать на себя и уменьшать распирающую нагрузку на стены от висячих стропил. Вес затяжки тянет сами стропила вниз и поэтому увеличивает их прогиб.
2) Да могут, если соединения практически абсолютно жёсткие. Рассчитать такое перераспределение нагрузки в данной программе не получится. Нагрузка на стропила в данном случае будет не только распределённая, но и сосредоточенная (в точке установки стойки).
заложил свои размеры в ваши таблицы, стропила с двумя опорами выдерживает нагрузку, а с промежуточной опорой не выдерживает прогибания.
Данная программа рабочая на 100%. Сделал её не я, и существует она не первый день. Будьте внимательнее при заполнении, где-то допускаете ошибку.
Рад что попал на Ваш сайт.
Всё просто, доступно, грамотно.
Грустно смотреть, как соседям строят лучшие узбекские или молдавские специалисты, потом другие переделывают. А мне дом строили русские (лучшие строители района) — 20 лет их проклинаю.
Противно, что самому надо стать специалистом, чтобы «мастера» не напортачили.
Да, Евгений, к сожалению таковы реалии нашей современной жизни. И это касается не только строительства, а вообще любого направления в сфере услуг. Если Вы не разбираетесь в вопросе, Вас могут облопошить хоть в автосервисе, хоть в платном медицинском учреждении, да где угодно. Здесь могут помочь только положительные отзывы и рекомендации Ваших хороших знакомых.
буду ждать с нетерпением.
спасибо
как применить расчетную программу если на стропилах имеется затяжка и под стропила установлены опоры, причем между местом крепления затяжки и установки опоры по стропиле в горизонтальной проекции приблизительно 2м?
спасибо.
Алексей, напишите по подробнее: крыша двухскатная, как в статье? Высота крыши (только крыши, не всего дома)? Ширина крыши? Высота расположения затяжки? На что упираются стойки, на стены или на балки перекрытия?
крыша двухскатная, структура как на рис 6.высота крыши 4м,ширина 7.5м, высота ригеля 2.85, высота стоек 1.5м,стойки опираются на балки перекрытия.
спасибо.
Алексей, в Вашем случае проще всего при расчёте пренебречь силами реакций, создаваемыми ригелями и расчитать стропила по схеме «Строп.2″ для трёх точек опоры, также как и было сделано в данной статье. Ригеля придадут крыше дополнительную жесткость, а Вам больше уверенности. Проводить более сложные и точные расчёты целесообразно, когда речь идёт о строительстве в промышленных масштабах. Когда, например, изменение сечения стропил в 1-2 см, приведёт к серьёзным изменениям финансовых затрат на строительство. В таком случае нужно делать полноценный инженерный расчёт, но это уже вопрос не ко мне.
спасибо за ответ.
очень интересует правильное выполнение соединений при помощи пластин, уголков и т.п.( поменьше всяких запилов и вырубов): ригель с стропилом, стропилом и опорой ,стропилом и балками перектытия, опорой и балками перекрытия.Т.Е.место установки приспособлений ( креплений )используемые при этом гвозди, саморезы и т.п. их количество и расположение.Если у вас есть материалы или собственный опыт прошу поделиться.
Ваше наблюдение о применении скобы очень ценно.
Заранее благодарен.
Алексей, я уже думал посвятить этому вопросу отдельную статью и показать в ней все возможные варианты. Сейчас на словах это описать проблематично. Часть материалов на эту тему уже есть, но нужно собрать ещё. Я постараюсь сделать это в течении одного-двух месяцев.
Спасибо большое. Вот собрался строить дом, опираясь на ваши советы
Спасибо за инфо.Все понятно и доступно.Спасибо.
Спасибо, ясно и кратко.
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вы развеяли сомнения, в некоторых мучающих меня вопросах. Благодаря Вам теперь есть уверенность в том, что построю правильно.
Все разложилось по полочкам наконец-то, спасибо.
Информация полезна.Сейчас строю дом из бруса.Жду второй вариант крыши с опорой на стены.
Огромное Спасибо за новые полезные информации